Общо 13 на сто от българите са абсолютно беззъби
Близо 97 на сто от българите имат поне по един кариес, а 23-4-годишните са средно без 2,2 зъба – тази статистика бе огласена на кръгла маса по проблем...
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Близо 97 на сто от българите имат поне по един кариес, а 23-4-годишните са средно без 2,2 зъба – тази статистика бе огласена на кръгла маса по проблем...