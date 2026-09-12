Злато за Денислав Коджабашев в Румъния
Пореден успех за параолимпиеца ни Денислав Коджабашев. Състезателят ни спечели златен медал днес на открития шампионат на Румъния по тенис на маса, ко...
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Пореден успех за параолимпиеца ни Денислав Коджабашев. Състезателят ни спечели златен медал днес на открития шампионат на Румъния по тенис на маса, ко...
Играчът на тенис на маса за хора с увреждания Денислав Коджабашев спечели тазгодишната издание на програмата "Спортни таланти", организирана от "Евроф...
Трети златен медал за българските параолимпийци в Сочи. Денислав Коджабашев спечели титлата, след като победи с 3:0 руснака Иван Карпов. Тенисистът ни...