Изписаха Волен-младши (СНИМКИ)
Изписаха сина на Волен Сидеров и неговата приятелка Деница Гаджева. Щастливият татко ги посрещна с голям букет и тримата напуснаха усмихнати АГ „Шейно...
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Изписаха сина на Волен Сидеров и неговата приятелка Деница Гаджева. Щастливият татко ги посрещна с голям букет и тримата напуснаха усмихнати АГ „Шейно...
София. "Никой никого не е бил". Това заяви депутатката от "Атака" Миглена Александрова в сутрешния блок на БНТ по повод скандала с Волен Сидеров на ле...
Посещението съвпаднало с рождения ден на Гаджева; Сидеров ходи на плаж, защото не е "тюлен" и изглежда добре