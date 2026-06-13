Ирландците празнуват Свети Патрик
Ирландците по света днес празнуват националния си празник – Деня на Свети Патрик. Свети Патрик е светецът - покровител на Ирландия, въпреки че е роде...
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Ирландците по света днес празнуват националния си празник – Деня на Свети Патрик. Свети Патрик е светецът - покровител на Ирландия, въпреки че е роде...