Радев със специален поздрав към хората с пагони
Излезе с пост във Фейсбук по повод Деня на храбростта
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Излезе с пост във Фейсбук по повод Деня на храбростта
Сурови мерки за сигурност в страната за Деня на храбростта и празника на Българската армия. В целия център на София бе въведена реорганизация на движе...
12 самолети и хеликоптери с параден полет в Деня на армията Военните обещаха този път да летят независимо от метеорологичните условия Впечатляващ во...