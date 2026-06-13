Празнуват Деня на Африка със специално събитие на 27 май в София
Темата за 2025 г. е „Справедливост за африканците и хората от африкански произход чрез репарации“
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Темата за 2025 г. е „Справедливост за африканците и хората от африкански произход чрез репарации“
Танци, музика, песни, африканска кухня и базар за празника на 29 юни
Първите дипломати на 13 страни представиха своите родини Отбелязаха Деня на Черния континент с ястия, напитки и изкуство Екзотичните вкусове, аромат...
Групата африкански посланици отбелязват в понеделник в София Деня на Африка с темата "Африка: Земя на големи възможности" под патронажа на българския...