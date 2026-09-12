Почитаме светица, избавила остров от демони. Черпи чудно име
Мощите й лекуват проказа
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Мощите й лекуват проказа
Не бях мислила да пиша по темата за Кайо и алкохола, докато не видях коментар на един колега, който нарече поведението на медиите спрямо него днес "ме...
Навремето там оковавали миряни, за да ги спасят от демоните им Хиляди с тричасова молитва към свети Антоний в Мелник въпреки студа Нищо не може да с...
Проф. Цветан Теофанов Истинските мюсюлмани винаги остро възразяват, когато тероризмът се нарича ислямски, защото ислямът като доктрина не поощрява и...
Филмът "Седмият син" е по поредицата романи на Джоузеф Дилейни "Хрониките Уордстоун" (2004 - 2014). В ера на вълшебства, когато легенди и магия се сбл...
Варна. Свещеноикономът отец Стоян Махлелиев от манастира "Св. св. Константин и Елена" край Варна гони демони. Той разказа за два случая в светата обит...