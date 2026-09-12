Всичко за Демони

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Демони зад маската на исляма

Демони зад маската на исляма

Проф. Цветан Теофанов Истинските мюсюлмани винаги остро възразяват, когато тероризмът се нарича ислямски, защото ислямът като доктрина не поощрява и...

09 януари | 7:10
0 коментара
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Джеф Бриджис гони демони

Джеф Бриджис гони демони

Филмът "Седмият син" е по поредицата романи на Джоузеф Дилейни "Хрониките Уордстоун" (2004 - 2014). В ера на вълшебства, когато легенди и магия се сбл...

08 януари | 21:05
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Игумен гони демони край Варна

Игумен гони демони край Варна

Варна. Свещеноикономът отец Стоян Махлелиев от манастира "Св. св. Константин и Елена" край Варна гони демони. Той разказа за два случая в светата обит...

17 октомври | 20:00
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