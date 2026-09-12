Ужасяваща гледка лъсна от картина на стар английски художник
С течение на годините спорната фигура остава в сянка
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С течение на годините спорната фигура остава в сянка
Цяла година Йона Тукусер плаче без причина, чувства, че нещо смуче радостта й от живота Жената вярвала и се молила, усетила дупка в гръбнака си, от к...
Доминик Строс-Кан,бивш шеф на МВФ Условията на споразумението за Гърция несъмнено са тревожни за тези, които все още вярват в бъдещето на Европа. Тов...