Готвят визия за нова демографска политика
Демографската политика не е проблем само на България, но и на целия ЕС
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Демографската политика не е проблем само на България, но и на целия ЕС
София. "Един такъв модел с три деца за семейство е може би най-добрият демографски за България и трябва да се търсят и съответните стимули, които са с...
София. Председателят на парламентарната група на АБВ Ивайло Калфин ще бъде социален министър и вицепремиер по социална и демографска политика, научи "...