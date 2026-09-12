Бивш кмет води туристи на село с изкуство
Изложби, пленери, литературни четения. Всички тези прояви водят все повече туристи в благоевградското село Делвино. В основата им е бившата кметица До...
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Изложби, пленери, литературни четения. Всички тези прояви водят все повече туристи в благоевградското село Делвино. В основата им е бившата кметица До...
Благоевград. Баби от благоевградското село Делвино водят наши и чужди туристи в...библиотека. Те задължително показват на гостите на селището читалнят...
Благоевград. Артистичната бивша кметица на благоевградското село Делвино Добринка Александрова пак привлече вниманието на медиите с поредната си творч...
В Делвино са без магазин, доктор и школо, но имат читалня