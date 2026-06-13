Златоград - града на Дельо хайдутин
Едно пътешествие из Източните и Средните Родопи вече е немислимо без посещение на уникалния Златоград. От София до него се стига през Кърджали или пре...
Следете всички новини, анализи и коментари за Дельо Хайдутин. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Едно пътешествие из Източните и Средните Родопи вече е немислимо без посещение на уникалния Златоград. От София до него се стига през Кърджали или пре...
Бившият гръцки премиер Костас Караманлис пристигна през почивните дни на празник в Златоград. "В събора се включиха близо 15 000 души, които за поред...