Новият патриарх! Вартоломей пристига за големия избор
Броят на делегатите на Четвъртия Патриаршески избирателен църковен събор е 140
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Броят на делегатите на Четвъртия Патриаршески избирателен църковен събор е 140
Единствено в Софийска епархия броят на делегатите е 10 - шестима клирици и четирима миряни
Пресцентърът на социалистическата партия пусна току-що серия от опровержения
Конгресът вече тече, имаи представител на УЕФА
Делегатите трябва да утвърдят своята програма на конгреса, която предвижда общо четири точки...
За първи път в историята на партията действащ председател отива на втори тур. Почти целият пленум - също (Обновена) Михаил Миков и Корнелия Нинова от...
Почетният председател на ДПС Ахмед Доган ще проследи лично избора на нов лидер на партията, научи Стандарт. Соколът ще уважи с присъствието си Деветат...
Варна. Варна отново събра нашите сънародници, пръснати по света, на втория велик събор на българите, който се откри във фестивалния и конгресен центъ...