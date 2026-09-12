Вкараха в декларация лятото, Аврора и БКП
София. Лют спор се заформи за втори ден около декларацията на БСП за национални приоритети на парламента. "Този манифест е написан в стил петилетката...
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София. Лют спор се заформи за втори ден около декларацията на БСП за национални приоритети на парламента. "Този манифест е написан в стил петилетката...
Обичате ли да е лято? – това са написали в тази декларация според Борисов
София. Със 114 гласа депутатите приеха декларацията за приоритетите на България. Днес бе вторият ден за дебати по документа. Подкрепа за декларацията...
София. „Два дена обсъждаме една декларация. Тази декларация имаше своя смисъл в тържествената сесия, когато положихме клетва и всички щяхме да се съгл...
Всеки тълкува националните задачи по своему