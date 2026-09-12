Ръцете на Мел Гибсън забиват пироните в дланите на Кавийзъл
В "Адио Рио" играе Венцислав Илиев
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В "Адио Рио" играе Венцислав Илиев
Първоначално не се къпели във водата, а я пиели
Феновете на Дейвид Боуи ще гледат концерт в негова памет в интернет от всяка точка по света - в "Radio сity music hall" на 1 април. За целта обаче все...
Биография на Дейвид Боуи ще излезе догодина. Книгата за музикалната икона ще носи заглавието "The Age of Bowie", пише flavorwire.com. Акцентът ще е в...
Иман с дъщеря си Александриа
Макар и посмъртно, Дейвид Бауи изравни рекорд на Елвис Пресли. Последният му албум "Blackstar" (Черна звезда) е на върха на класациите вече трета сед...
Британският певец Дейвид Бауи, който почина в началото на месец януари, е поискал в завещанието си прахът му да бъде разпръснат на индонезийския остро...
Албумът Blackstar оглави британския хит парад Албумът "Blackstar" на Дейвид Буи, който излезе два дни преди смъртта му, оглави британския хит парад....
Повече от 15 000 души са подписали декларация, с която настояват ликът на певеца Дейвид Боуи да бъде поставен върху новата банкнота от 20 паунда, съоб...
Международната модна гилдия страда за Дейвид Бауи, който напусна грешния ни свят тази седмица. "Бърбъри" посвети новата си мъжка колекция на мегапрочу...
Хиляди фенове на Дейвид Боуи се събраха в Брикстън, Лондон, но не за да скърбят, а да отпразнуват живота на легендарния музикант, информира Independen...
Дейвид Боуи загуби битката с рака след 18 месеца тежка борба, заобиколен от семейството си. Новината за неговата смърт бе съобщена на официалния му са...
Дейвид Бауи и Иман се женят във Флоренция
Лондон. Дни преди да излезе "The Next Day Extra" на Дейвид Бауи вече могат да бъдат чути част от неиздадените парчета на легендарния изпълнител. На 4...