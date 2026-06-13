Артисти и академици се поклониха пред своите
Министърът на културата остави цветя пред плочите на Валери Петров, Георги Трифонов, Стоян Стоянов-Течи, Христо Калчев, Виктор Пасков, Андрей Баташов....
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Министърът на културата остави цветя пред плочите на Валери Петров, Георги Трифонов, Стоян Стоянов-Течи, Христо Калчев, Виктор Пасков, Андрей Баташов....