Радев връчи ордени на известни лица от българската култура
Сред тях са проф. Кирил Топалов и Георги Йорданов
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Сред тях са проф. Кирил Топалов и Георги Йорданов
Кърджали. Културна делегация от 40 читалищни дейци от област Кърджали и Южен централен район от България посети Орестиада в Гърция и Одрин, Турция....
Смолян. "Скъпи дейци на културата и просветата. Щастлив съм, че като кмет на община Смолян мога да ви поздравя с най-светлия български празник, празни...