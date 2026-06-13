Пиршество за небцето в Стария Пловдив
Днес започва фестивалът "Дефиле на младото вино", мезето е от родни специалитети Днес в Стария Пловдив започва празникът на виното и гурмето. Събитие...
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Днес започва фестивалът "Дефиле на младото вино", мезето е от родни специалитети Днес в Стария Пловдив започва празникът на виното и гурмето. Събитие...