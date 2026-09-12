Всичко за Деца Сираци

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Втора Коледа за деца-сираци

Втора Коледа за деца-сираци

Монтана. БЧК в Монтана започна акция „Два пъти Коледа", която подкрепя деца-сираци и полусираци, които се отглеждат в домашни условия, съобщиха от обл...

23 юли | 10:25
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Събраха над 20 бона за сираци

Събраха над 20 бона за сираци

Благоевград. Над 20 000 лева бяха събрани за деца сираци на третата благотворителна кампания на община Сатовча. Първоначалната идея на организаторите...

02 януари | 16:05
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