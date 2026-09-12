Стефка Костадинова зарадва децата сираци
Председателят на БОК награди най-добрите сред младежите в риск
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Председателят на БОК награди най-добрите сред младежите в риск
Монтана. БЧК в Монтана започна акция „Два пъти Коледа", която подкрепя деца-сираци и полусираци, които се отглеждат в домашни условия, съобщиха от обл...
Благоевград. Над 20 000 лева бяха събрани за деца сираци на третата благотворителна кампания на община Сатовча. Първоначалната идея на организаторите...