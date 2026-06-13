Роми празнуват с фестивал в Благоевград
Благоевград за поредна година ще стане слънчев град благодарение на XVII-то издание на Международния фестивал на ромската песен „Деца на слънцето". Пр...
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Благоевград за поредна година ще стане слънчев град благодарение на XVII-то издание на Международния фестивал на ромската песен „Деца на слънцето". Пр...