Известна фабрика се мести в Румъния, десетки нашенци на улицата
Обявиха масови съкращения
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Обявиха масови съкращения
Майка и син загинаха в тежък пътен инцидент на пътя между Дебелец и Килифарево в. Произшествието е станало в неделя около 16.40 ч., съобщават от полиц...
Дебелец. "Гласувайте разумно, за да има стабилни институции и стабилна държава". Това заяви заместник-председателят на ГЕРБ и председател на Националн...
Спешно търсят 30 хил. лв. за ремонт на опасен въжен мост в Дебелец. Съоръжението беше силно повредено от наводненията и все още не е ремонтирано. Хора...
За късмет екипировката му била в колата, направил чудо само с въже и фенер Дебелец. Смелото сърце на един водолаз - Васил Петков, измъкна от лапите н...
Спасителят Васил Петков сънувал преди 10 години бедствието край Дебелец и Килифарево. Великотърновецът е инструктор по водно спасяване и избави четири...
Велико Търново. Популярният Боби Шоу ще води вторият празник на рибата, който ще се проведе в Дебелец навръх 1 март. От 10:00 до 15:00 ч. рибното шоу...