Всичко за Де Ниро

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Де Ниро играе Раниери

Де Ниро играе Раниери

Де Ниро играе Раниери в холивудската екранизация, посветена на кариерата на голаджията на "Лестър" Джейми Варди, разкри "Сън". Английският филмов прод...

16 април | 20:30
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Авер на Де Ниро снима в София

Авер на Де Ниро снима в София

Кевин Полак хареса наша книжарница за режисьорския си дебют Кевин Полак снима новия си филм в столичната книжарница "Хеликон". Холивудската звезда и...

19 август | 22:05
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