Заловиха крадци на оръжие, разбиха параклис за 40 лв.

Благоевград. Полицаи от Гоце Делчев спипаха за няколко часа крадци на оръжие. В понеделник около 11:45 часа е подаден сигнал за извършена кражба на ме...