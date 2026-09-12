Село бори студ и болести с вино и ракия
Благоевград. В благоевградското село Дъбрава не се страхуват от зима и болести. Местните хора не се дават на студа и грипа. Те отдавна са измислили л...
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Благоевград. В благоевградското село Дъбрава не се страхуват от зима и болести. Местните хора не се дават на студа и грипа. Те отдавна са измислили л...
Благоевград. В благоевградското село Дъбрава не се страхуват от болести и от студ. Местните хора не се дават на простудите. Те отдавна са измислили ле...
Благоевград. В благоевградското село Дъбрава не се страхуват от болести. Местните хора не боледуват и не се дават на простудите. Те отдавна са измисли...
Дъбрава. Задава се край на водния режм в благоевградското село Дъбрава. След 22-годишно чакане стартира ремонтът на водопровода, който ще бъде готов с...
Благоевград. Полицаи от Гоце Делчев спипаха за няколко часа крадци на оръжие. В понеделник около 11:45 часа е подаден сигнал за извършена кражба на ме...