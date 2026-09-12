Край на капана „вечен длъжник“ - има абсолютната 10-годишна давност
Стъпката е от особена важност и предвид настъпващата световна икономическа криза, която вече остави без работа и доходи стотици хиляди българи
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Стъпката е от особена важност и предвид настъпващата световна икономическа криза, която вече остави без работа и доходи стотици хиляди българи
Парламентът прие промените в Закона за задълженията и договорите
С изтичането на десетгодишната давност, се погасяват всички вземания срещу физически лица
Не е лесно 20 години да живееш и да си мислиш, че всеки момент можеш да бъде задържан
Дори и да са предприети действия за събирането й, погасителната давност е до 4,5 г.
При тормоз от колекторски фирми за неплатени сметки, не се плашете от съд, ако е изтекъл 3-годишният срок
Отпада давността за наказателното преследване на престъпления по време на комунистическия режим, решиха депутатите по време на второто гласуване на пр...
2-годишната давност на платения отпуск отпада. Това решиха депутатите от социалната парламентарна комисия при гласуването на второ четене на пакета пр...
Промени в Наказателния кодекс, с които да отпадне на давността за престъпленията на комунистическия режим и наказания от 10 до 20 години или доживотен...
Престъпленията, извършени по време на комунистическия режим, убийствата в трудовите лагери и т.нар. "възродителен процес" да могат да бъдат разследван...
Заличаване задължения от преди 2008 г. със заявление в НАП Последни два дни остават, за да се отпишат по давност данъчни и осигурителни задължения, с...
София. Депутатите одобриха на второ четене в зала удължаването на мораториума върху придобиването по давност на държавни и общински имоти. Срокът е уд...
София. Депутатите удължиха мораториума върху придобиването по давност на държавни и общински имоти до 2017 г. 148 от народните представители гласуваха...
Глобата шофиране без винетка или със стар стикер е 300 лв.
Промяната е до края на 2014 г.
София. Случаят с разследването за убийството през 1978 г. в Лондон на дисидента Георги Марков, наречен "българският чадър", приключва без резултат, по...