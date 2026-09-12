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Махат давността на отпуските

Махат давността на отпуските

2-годишната давност на платения отпуск отпада. Това решиха депутатите от социалната парламентарна комисия при гласуването на второ четене на пакета пр...

18 юни | 20:15
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