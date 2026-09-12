Спасители алармират! Голяма опасност дебне децата по басейните
На сладководните води опасността е по-голяма от морето
Следете всички новини, анализи и коментари за Давене. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
На сладководните води опасността е по-голяма от морето
По случая е образувано досъдебно производство
Дете е с опасност за живота след инцидент в басейн. Той е станал днес в черноморския комплекс "Албена", съобщават от пресцентъра на областната дирекци...
Още най-малко десет нелегални мигранти се удавиха в нощта срещу петък край гръцкия остров Калимнос, 135 са били спасени след потъването на лодката им,...