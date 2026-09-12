Метъл битки в калта на Вакен
Българите от Dash the Effort на фестивала със Sepultura, Dream Theater и Judas Priest Нашите момчета научиха канадци и израелци да пият ракия, нарек...
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Българите от Dash the Effort на фестивала със Sepultura, Dream Theater и Judas Priest Нашите момчета научиха канадци и израелци да пият ракия, нарек...
Родната банда Dash the Effort ще има своя сериозен звезден миг в събота вечер- ще подгрява немските метъли "Блайнд Гардиън" в зала "Универсиада". Бълг...
Младата банда Dash the Еffort представя на 30 януари първия си мини албум На твърдия фронт има нещо ново: Dash the Effort. Младоците, които с ентусиа...
Dash the Effort са готови за нови подвизи