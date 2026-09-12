Ново разкритие! Кой дарява на ВОЛТ и ДБ
Скандалът със средства на NEXO продължава
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Скандалът със средства на NEXO продължава
Художникът Валентин Климов направи дарение на Историческия музей в родния си град Разлог. 41 картини-живопис, 30 рисунки върху дърво и 2 книги вече са...
Парламентарната група на ГЕРБ ще дари 5000 лв. на 18-годишния Тони Петров от Банско, който се лекува от онкологично заболяване в чужбина. Това написа...