Митрополит Николай благослови Стоичков и му поднесе най-ценния дар /СНИМКИ/
Камата изрази предаността си към владиката и Светата православна църква
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Камата изрази предаността си към владиката и Светата православна църква
Какво е значението на подаръците на мъдреците
Янев получи и кошница с традиционни местни продукти
Дарове от монарси и диктатори са изложени в Созопол
Единственият засега чартър с близо 190 гости от Нидерландия и Белгия кацна на летището в Бургас
Неофит получи в дар мощите на двама светци – Климент, папа Римски, и мъченик Потит
За децата в симитлийското село Долно Осеново новогодишните подаръци ще дойдат от чужбина. За поредна година емигрантите от селището ще спасят празничн...
Изненадите на любимия вестник за празника Великден е празник на прераждането, вярата, събуждането за нов живот. На този ден светът е по-красив, по-ша...