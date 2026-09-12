Сватбата на лятото. Кой ще наследи 20 милиарда долара
Мърдок се жени за тъщата на Абрамович
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Мърдок се жени за тъщата на Абрамович
Дария Жукова и Ставрос Ниархос се ожениха в Швейцария
Съпругата му Дария ще го дари с наследник през есента Руският милиардер Роман Абрамович чака трето дете от съпругата си Дария Жукова. Олигархът и кра...
Руският милиардер и любимата му интимничат на богаташко парти Старата любов ръжда не хваща и правилото не подминава света на богатите. Руският милиар...
Дария и Абрамович вече имат две общи деца