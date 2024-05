Сватбата на лятото. Кой ще наследи 20 милиарда долара

Най-чаканата сватба това лято е на медийния магнат Рупърт Мърдок. 93-годишният милиардер от Австралия се жени за Елена Жукова, бившата тъща на руския олигарх Роман Абрамович. Новината за годежа им се появи шест месеца след като Мърдок неочаквано отмени сватбата с предишната си любима - Ан Лесли Смит. Ако този път церемонията се състои, това ще е петият брак на магната.



Всички се питат - ще наследи ли Елена Жукова богатството на медийния магнат, оценено на 19,6 млрд. долара

Рупърт Мърдок е сред най-големите медийни магнати, неговият холдинг News Corp включва стотици медии по света, сред които американските The Wall Street Journal и The New York Post, британските The Sun и The Times, телевизионните канали Fox News и Sky News Australia. В България 100% собственост на News Corporation бе bTV, но през 2010 г. телевизията бе продадена.

Мърдок, роден на 11 март 1931 г., се жени за първи път през 1956 г. С последната от четирите си съпруги досега - 66-годишната Джери Хол, бивш топмодел, се разведе през юни 2022 г.

На 20 март 2023 г. бизнесменът обяви, че е предложил брак на 66-годишната Ан Лесли Смит. Сватбата им, планирана за лятото на 2023 г., бе отменена само две седмици след годежа. Мърдок не коментира причините за раздялата със Смит. Близки до него източници твърдят, че това се е случило заради религиозните възгледи на булката.

"Бях много нервен. Страхувах се да се влюбя. Но знаех, че това еза последен път. Нека бъде. "Щастлив съм", призна магнатът, след като обяви предстоящата си сватба с Елена Жукова. След новината за връзката на милиардера с рускинята, анонимен информатор каза на Drudge Report, че "Мърдок има много енергия дори за човек, който е наполовина на негов възраст". Журналистите за първи път забелязаха медийния магнат с 66-годишната Жукова през август 2023 г. Двойката бе на няколкоседмична ваканция с луксозна яхта в Средиземно море. И още през март бяха обявени годежът и предстоящата сватба, пише "Лента ру".

Церемонията ще се проведе в имението на Мърдок в планината Санта Моника до Лос Анджелис . Магнатът купи през 2013 г. имота с лозя, принадлежал на режисьора на легендарния филм "Отнесени от вихъра". Именно там Рупърт се самоизолира по време на пандемията от COVID-19 с бившата си съпруга Джери Хол. Все още не е известно какъв пръстен е подарил Мърдок на Жукова за годежа. Подробности за гостите, които ще бъдат поканени на сватбата, също все още няма. Вероятно дъщерята на Жукова и бивша съпруга на Роман Абрамович - Дария, ще бъде на тържеството , както и бившата съпруга на Мърдок Уенди Денг, благодарение на която булката и младоженецът се срещнаха.

Коя е избраницата

Тя е родена в СССР, от 1979 г. работи в Централния институт по хематология и кръвопреливане към Министерството на здравеопазването в страната. Като студентка се запознава с Александър Жуков и се жени за него. През 1981 г.се ражда дъщеря им Даша. Три години след това Жукови се развеждат.

През 1991 г. Елена се мести в САЩ с дъщеря си и започва работа като молекулярен биолог в Центъра за изследване на диабета към Медицинския колеж Бейлър. По-късно работи в центъра за медицински изследвания към Калифорнийския университет в Лос Анджелис.

В САЩ тя се омъжва за втори път за Джордж Гаус и ражда близнаците Катя и Юрий. Този брак също завършва с развод, а през 2019 г. Гаус почина.

Нито Гаус, нито Жуков са били особено богати по време на връзката им с Елена. Александър Жуков обаче забогатява малко след разпадането на СССР. Той основава няколко кооперации, а след това и компанията Sintez Oil, която се занимава с транзит на петрол и петролни продукти. През 1993 г. Жуков се мести в Лондон и от там ръководи бизнеса си.

Как Дария помогна на майка си да се запознае с Рупърт

След като завършва частно училище, Дария Жукова отива при баща си във Великобритания, където получава висше образование и става дипломиран лекар натуропат. Благодарение на татко си, на едно от партитата в Барселона тя се запознава с Роман Абрамович, който по-късно става неин съпруг.

По време на брака им Дария води активен социален живот, занимава се с изкуство и култура. Тя има голяма колекция от съвременно изкуство, ръководи няколко фондации. През 2017 г. Дария и Абрамович се развеждат, като и двамата твърдяха, че остават приятели.

След развода Дария Жукова получава значителна част от състоянието на руския милиардер. Вече направила име в светските среди, тя продължава да се занимава с изкуство и благотворителност. Така Дария се запознава с потомствения гръцки милионер Ставрос Ниархос III. Луксозната им сватба е в ски курорт в Швейцария. Сред гостите е и Уенди Денг, третата съпруга на Рупърт Мърдок и майка на двете му дъщери, с които той остава в добри отношения.

Денг, която е добра приятелка с Дария Жукова, я кани заедно с майка й на семейно парти през лятото на 2023 г. Рупърт Мърдок също е там. Предполага се, че след тази среща той е поканил Елена на среща, която бързо се превръща в романтична връзка и ваканция на луксозна яхта.

Богаташът и съпругите му

Въпреки че предложението на Елена Жукова е направено и сватбата вече е планирана, с Мърдок никога не се знае. Внезапната раздяла с Ан Лесли Смит малко след годежа не е единствената груба постъпка на медийния магнат в отношенията му с жените.

Говори се, че той е прекратил връзката си с предишната си съпруга, супермодела Джери Хол, само с един имейл. Мърдок започва да излиза с Хол през 2013 г., веднага след развода си с Денг. Женят се през 2016 г. Хол прекарва пандемията с Мърдок и се грижи за него докато е болен от пневмония. През 2022 г., след 11 години брак, Мърдок се разделя с нея без много да съжалява: "Джери, за съжаление реших да сложа край на брака ни. Разбира се, имаме много общи неща, но аз имам още много работа... Моят адвокат от Ню Йорк ще се свърже с теб веднага", пише й Рупърт Мърдок по мейла.

След развода и двамата твърдят, че са останали приятели. Въпреки това, според Vanity Fair, Хол е направила малко чучело на Мърдок, завързано с конец за зъби около врата, което е изгорила на скара.

Вторият му брак продължава най-дълго. С Анна Торв са заедно 32 години и имат три деца - Джеймс, Лаклан и Елизабет, които са главните наследници на медийната империя Мърдок. Торв знае за многобройните афери на съпруга си, но му прощава. През 1999 г. той все пак я напуска заради Уенди Денг. По това време Торв не коментира раздялата "заради децата", но няколко години по-късно тя все пак проговаря: "Държеше се лошо. Заради децата обаче не казах нищо... Чаках през цялото това време той да поиска да оправи всичко, но той така и не се възползва от тази възможност", казва Анна Торв в интервю през 2001 г.

Очевидно Мърдок успява да поддържа наистина топли отношения след раздялата само с Денг. Казват, че разводът им е бил силно повлиян от спекулациите, че Уенди, модел и телевизионна водеща от китайски произход, е била шпионин на Пекин.

Кои са наследниците

През септември 2023 г. става известно, че Мърдок ще напусне поста си на ръководител на борда на корпорациите Fox и News. На този пост е назначен синът му Лаклан Мърдок.

Според Forbes нетната стойност на богатството на медийния магнат сега се оценява на приблизително 19.6 милиарда долара, което го поставя на 95-то място в списъка на най-богатите хора на планетата.

Основни наследници ще бъдат децата на Мърдок от първите му два брака: Пруденс, Лаклан, Джеймс и Елизабет. Те са основните бенефициенти на семейното доверие. След смъртта на баща им те ще трябва заедно да решат какво ще се случи с компаниите, които той основава. След брака си с Денг Мърдок включва двете им дъщери в тръста. По-големите деца обаче настояват, че Клои и Грейс нямат право да контролират бъдещето на компанията. Няма съмнение, че преди сватбата Елена Жукова ще трябва да подпише много подробен предбрачен договор, в който да е посочено какво може и какво не може да прави по време на брака и в случай на негов край. Предишните съпруги на Мърдок също са подписвали такива договори, но съдържанието им не е публично.



