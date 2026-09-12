Малкият Алекс се бори с рака! Нужна му е помощ
До момента са дарени 20 000 лева
Следете всички новини, анализи и коментари за Дарителска Сметка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
До момента са дарени 20 000 лева
Състоянието на певицата се влошава
Парите са в откритата сметка на общината в подкрепа на борбата с коронавируса
Спешно събират Е100 000 за деветокласничката от I AEГ в София Да помогнем всички на Йоана, призовават деветокласници от столичната Първа английска ез...
Семейството на убития Тодор Йорданов няма пари за погребението му. Това съобщи бТВ и уточни, че е открита банкова сметка за събиране на средства. Род...
Дарителска кампания за спасението на парализирана майка на невръстно дете предприеха нейни приятели от гр. Белене. 28-годишната Ирина Бучева е напълно...
Близки и приятели на 15-годишно момче от смолянското село Стърница набират средства за неговото лечение. Емилиян Стефанов Кирилов страда от тежко онко...
Симитли. Открита е дарителска сметка за събиране на средства в помощ на децата, загубили родителите си след трагичния инцидент в рудник „Ораново" на 1...
Варна. 26-годишният Златин Михайлов от Варна, който по природа е изключително позитивен и борбен, сега е още по-окрилен и вярва, че след толкова мъки...
Благоевград. 20-годишният Борислав Неделчев от симитлийското село Крупник страда от остра бъбречна недостатъчност. Момчето се нуждае спешно от транспл...