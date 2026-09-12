Всичко за Дарителска Сметка

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Да помогнем на Борислав

Да помогнем на Борислав

Благоевград. 20-годишният Борислав Неделчев от симитлийското село Крупник страда от остра бъбречна недостатъчност. Момчето се нуждае спешно от транспл...

21 април | 15:55
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