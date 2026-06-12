Отвориха сметката "Дари за България" в Лувъра
Старт на кампанията "Дари за България" даде културното министерство. Ведомството на Вежди Рашидов отвори сметката за дарения, които ще помогнат страна...
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Старт на кампанията "Дари за България" даде културното министерство. Ведомството на Вежди Рашидов отвори сметката за дарения, които ще помогнат страна...