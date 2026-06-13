Гледат второто дело срещу Цветанов в средата на юни
Второто дело срещу Цветан Цветанов във ВКС ще се гледа 18 юни. То е за длъжностно присвояване. Съдия по него ще бъде Даниела Атанасова, която бе избр...
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Второто дело срещу Цветан Цветанов във ВКС ще се гледа 18 юни. То е за длъжностно присвояване. Съдия по него ще бъде Даниела Атанасова, която бе избр...