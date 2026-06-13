БГ Роналдо татуира любимата си върху крака
Дани Златков, известен повече като българският Роналдо, татуира лика на любимата си съпруга, майката на двете му деца Агнес., видя Struma.com. Ликът н...
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Дани Златков, известен повече като българският Роналдо, татуира лика на любимата си съпруга, майката на двете му деца Агнес., видя Struma.com. Ликът н...