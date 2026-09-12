Прокурори удариха офиси на „жертва“ от Суджукгейт
Разследваният е Антон Проданов
Следете всички новини, анализи и коментари за Данъчни Престъпления. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Разследваният е Антон Проданов
В България средно за година има почти 5 хил. души, осъдени за данъчни престъпления. Това е плод на съвместните усилия на Националната агенция за прих...
Барселона. Испански съдия официално обяви Лионел Меси за заподозрян по дело за данъчни измами и го прикани да се яви в съда на 17 септември, предаде...
Световните лидери призоваха Сирия към преговори за мир
Глоба до 500 лв. ще отнесат гражданите, които изпуснат срока 30 април за подаване на авансова данъчна декларация за първите доходи от 2013 г. При в...
Прокуратурата му приписва данъчни престъпления в размер от 5,5 млн. лв