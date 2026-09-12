Миков: Няма да подкрепим несправедлива данъчна политика
София. Председателят на ПГ на БСП Лява България Михаил Миков, заяви, че партията няма да подкрепи несправедлива данъчна политика. Той говори на влизан...
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София. Председателят на ПГ на БСП Лява България Михаил Миков, заяви, че партията няма да подкрепи несправедлива данъчна политика. Той говори на влизан...
Сандански. ПП ГЕРБ ще запази стабилна данъчната политика. Това заяви заместник-председателят на ПП ГЕРБ и водач на листата на партията в Благоевград Ц...
София. Данъчната политика в България няма да се променя в бъдеще, обеща по време на посещението си в САЩ икономическият министър Драгомир Стойнев. Той...