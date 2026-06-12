Пазят данъчния код като парола на дебитна карта
Всички декларации на граждани ще се подават по интернет с ПИК Персоналният идентификационен код (ПИК), с който гражданите могат да подават данъчните...
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Всички декларации на граждани ще се подават по интернет с ПИК Персоналният идентификационен код (ПИК), с който гражданите могат да подават данъчните...