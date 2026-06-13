Шеф на Google загина при земетресението в Непал
Изпълнителният директор на Google Дан Фрединбург е сред жертвите на земетресението в Непал. Той е загинал под Еверест, където лавина падна в резултат...
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Изпълнителният директор на Google Дан Фрединбург е сред жертвите на земетресението в Непал. Той е загинал под Еверест, където лавина падна в резултат...