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Нов председател на ДАМТН

Нов председател на ДАМТН

Александър Манолев е назначен за председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Правителството освободи Стефан Цанков като пре...

31 август | 12:40
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