Кампания „Безопасна Коледа 2019“ отново регистрира пропуски
Кампанията на ДАМТН стартира за пореден път на 20 ноември 2019 г. и ще продължи до 20 декември 2019 г.
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Кампанията на ДАМТН стартира за пореден път на 20 ноември 2019 г. и ще продължи до 20 декември 2019 г.
Александър Манолев е назначен за председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Правителството освободи Стефан Цанков като пре...
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) предупреждава, че ховърбордите (електрически скейтборди) могат да бъдат опасни, ако не...
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) спря от експлоатация 2 броя повдигателни съоръжения (строителни кранове под 10 тона) сл...