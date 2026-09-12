Гледаме Пикасо и Дали в София
Изложба с графики на модернисти от XX век започва на Оборище 5
Следете всички новини, анализи и коментари за Дали. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Изложба с графики на модернисти от XX век започва на Оборище 5
Полевата група в Източна Европа, свързана с Европейското командване, е помогнала да бъдат разглобени машините
Испанецът е сред емблематичните имена на миналия век
Неизвестен мъж повреди творби на Пабло Пикасо и Салвадор Дали, изложени в латвийската столица Рига, предаде БГНЕС. Според очевидци, мъжът е бил неаде...
Париж. Малко платно на световноизвестния испански художник сюрреалист Салвадор Дали беше продадено за 2 млн. евро на търг в Париж.Картината "Малка шев...