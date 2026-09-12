ЕК отпуска € 29.9 млн. за 140 километра далекопровод
Европейската комисия оценява енергийните инфраструктурни проекти в България и съседните страни членки като важен приоритет на Енергийния съюз на ЕС. К...
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Европейската комисия оценява енергийните инфраструктурни проекти в България и съседните страни членки като важен приоритет на Енергийния съюз на ЕС. К...
Горска постеля е горяла вчера около 15 часа в землището на ардинското село Песнопой, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Причина за произшествието е падн...
Варна. Десетки щъркели са загинали, изпържени на жиците на далекопровод край Варна. Забелязали са ги къмпингуващи туристи и веднага подали сигнал към...
Свиленград. Карат алтернативно захранване за болницата в Свиленград, след като далекопровод се скъса и остави района без ток и вода. Преди 30 минути б...
Свиленград. Свиленград е без ток и вода от тази нощ. По неофициална информация аварията се дължи на скъсан далекопровод между Свиленград и Любимец зар...