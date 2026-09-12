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Потоп удави Източна Русия

Потоп удави Източна Русия

Невиждани от 120 години наводнения удавиха руския Далечен изток през последните дни, съобщава ИТАР-ТАСС. Наводнени са 121 населени места, над 17 000...

18 август | 22:09
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