Путин с важно посещение в Далечния изток. Ето защо
Ето какво каза Дмитрий Песков
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Ето какво каза Дмитрий Песков
Хиляди хора още са без ток и отопление
Най-малко 580 души в неизвестност от наводненията в Колорадо
Невиждани от 120 години наводнения удавиха руския Далечен изток през последните дни, съобщава ИТАР-ТАСС. Наводнени са 121 населени места, над 17 000...
Над 13 000 души са евакуирани