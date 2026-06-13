Титан на екшъна - звездите за Чък Норис
Какво ще пази света след като него го няма?
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Какво ще пази света след като него го няма?
Те ще са звездите в семейна драма
"Трите мечки" се нарича арт компанията на Вергов, Бахаров и Карамазов
Световноизвестният драматург Жорди Галсеран ще гледа "Дакота" в Сатирата на 10 декември. Каталунецът, чиито пиеси са от най-играните не само в Европа,...
Екипът "Дакота" - Бахаров, Вергов, Карамазов, Владо Пенев, художникът Никола Тороманов, композиторът Калин Николов и Александра Василева - единственат...
Владо Пенев припомни във Фейсбук профила си, че наближава премиерата на най-новия спектакъл, който той режисира - "Дакота". Популярното трио - Владо К...