Уволниха даяджията, сниман как взима рушвет
Служител от ИА „Автомобилна администрация" от Стара Загора беше уволнен заради клип, заснет от турски тираджия, от който става ясно, че взима подкуп....
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Служител от ИА „Автомобилна администрация" от Стара Загора беше уволнен заради клип, заснет от турски тираджия, от който става ясно, че взима подкуп....