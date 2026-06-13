"Мирър" с глоба 1 милион заради подслушване
Британската медийна група „Мирър" днес бе осъдена на над 1 милион лири като обезщетение на осем известни личности, чиито телефони са били подслушвани...
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Британската медийна група „Мирър" днес бе осъдена на над 1 милион лири като обезщетение на осем известни личности, чиито телефони са били подслушвани...