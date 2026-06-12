Почина писателката Харпър Ли
Почина авторката на „Да убиеш присмехулник" Харпър Ли, предаде Ройтерс. Писателката почина на 89-годишна възраст в родния си град Монровил, щата Алаба...
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Почина авторката на „Да убиеш присмехулник" Харпър Ли, предаде Ройтерс. Писателката почина на 89-годишна възраст в родния си град Монровил, щата Алаба...
Харпър Ли, авторката на "Да убиеш присмехулник", ще издаде през лятото своя втори роман, съобщиха американските медии, цитирайки нейното издателство....