Всичко за Да Убиеш Присмехулник

Следете всички новини, анализи и коментари за Да Убиеш Присмехулник. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Култура
Почина писателката Харпър Ли

Почина писателката Харпър Ли

Почина авторката на „Да убиеш присмехулник" Харпър Ли, предаде Ройтерс. Писателката почина на 89-годишна възраст в родния си град Монровил, щата Алаба...

19 февруари | 21:43
0 коментара
9556