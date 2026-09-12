Застъпници на ББЦ дариха 2000 лв. за лечение на болен младеж
Благоевград. 2000 лева постъпиха по дарителската сметка на 21-годишния Борислав Неделчев от село Крупник, който събира средства за бъбречна трансплант...
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Благоевград. 2000 лева постъпиха по дарителската сметка на 21-годишния Борислав Неделчев от село Крупник, който събира средства за бъбречна трансплант...
Благоевград. Дербито на Югозападната „В" - група тази неделя между „Септември" - Симитли и „Пирин" - Благоевград ще премине под знака на благотворител...
Благоевград. 20-годишният Борислав Неделчев от симитлийското село Крупник страда от остра бъбречна недостатъчност. Момчето се нуждае спешно от транспл...