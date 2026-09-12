Екоакция край Дяволския мост
Общинари от Ардино участваха активно в кампанията на bTV „Да изчистим България за един ден". Извозени бяха над 50 чувала с боклуци в района около Дяво...
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Общинари от Ардино участваха активно в кампанията на bTV „Да изчистим България за един ден". Извозени бяха над 50 чувала с боклуци в района около Дяво...
Разград. В лагера на "Лудогорец" намериха любопитен начин да загреят за неделното дерби с "Литекс" от 19.30 часа в града на люляците. Шампионите запре...
Много български градове са по-чисти от миналата година. Това стана ясно след масовото събиране на боклук в цялата страна. 210 000 души се включиха в к...
Хасково. Заместник-министърът на околната среда Чавдар Георгиев запретна ръкави, за да изчисти България за един ден. Той се включи в националната акц...
Стара Загора. Над 6500 старозагорци от всички 51 селища в общината се включиха в пролетното почистване, което съвпадна и с инициативата на БТВ „Да изч...
Настъпи денят на голямото чистене. Превърналата се в традиция инициатива „Да изчистим България за един ден" обединява доброволци от цялата страна, за...
Благоевград. За трета поредна година Дирекция „Национален парк Рила" ще се включи в кампанията „Да изчистим България за един ден". Служителите й заедн...