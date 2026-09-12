Напрежение в болница "Свети Кирил" преди развръзката
В седмицата на големите финали Нова ще зарадва зрителите на „Откраднат живот" с двойни епизоди. В следващите няколко дни те ще имат възможността да пр...
Следете всички новини, анализи и коментари за Д-Р Захариева. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В седмицата на големите финали Нова ще зарадва зрителите на „Откраднат живот" с двойни епизоди. В следващите няколко дни те ще имат възможността да пр...
Радина Доманян, известна още като красивата д-р Захариева от сериала "Откраднат живот", участва в истинска операция. Това стана благодарение на д-р Ми...
Тази седмица д-р Биляна Захариева от "Откраднат живот" ще изпадне в много трудна ситуация. Състоянието й ще се влоши рязко след инцидента с тежко болн...