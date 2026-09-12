Кметове от Община Перник на работно посещение в Брюксел
Кметът на Община Перник и областен координатор на местната структура на ПП ГЕРБ д-р Вяра Церовска и кметове на населени места и представители на ПП ГЕ...
Следете всички новини, анализи и коментари за Д-Р Вяра Церовска. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кметът на Община Перник и областен координатор на местната структура на ПП ГЕРБ д-р Вяра Церовска и кметове на населени места и представители на ПП ГЕ...
Вехтият на вид миньорски град постепенно ще се превърне в модерен Наскоро в социалните мрежи придоби популярност видео на младеж, попаднал случайно в...
Заместник-председателят на Парламентарната група на ГЕРБ Красимир Велчев и кандидатът за кмет на Перник д-р Вяра Церовска разговаряха с работниците в...