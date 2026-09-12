Само 11 болници без дългове
Д-р Ваньо Шарков
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Д-р Ваньо Шарков
Велико Търново. Центровете за спешна медицинска помощ с най-голямо натоварване в страната трябва да увеличат своите екипи до края на годината. Това за...
София. „Макар и да имаме успехи в здравеопазването, далеч сме от това, което е в ЕС". Това коментира зам.-министърът по здравеопазването д-р Ваньо Шар...